فيديو خاص: توتر كبير في جنوب لبنان، هل تستعد للحرب؟

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان الاعتداءات الاسرائيلية بدأت فجرا عندما اغار الطيران الحربي على وادي الدلافة في بلدة حولا بعد استهدافها يوم امس بعدد كبير من القذائف ما ادى الى استشهاد شخصين مدنين وجرح اخرين.

واوضح: واستمر العدوان بالغارات على اكثر من قرية وبلدة لبنانية خاصة شيحين التي استهدفها الطيران الحربي الاسرائيلي عصر اليوم ما ادى الى استشهاد شخصين، زفتهما حركة امل شهداء على طريق القدس والدفاع عن لبنان والجنوب.

وتابع مراسل قناة العالم: كما استهدفت بعض المسيّرات صيدلية لبيع الادوية في بلدة الجبين ما ادى الى تدميرها بالكامل بالاضافة الى الغارات التي استهدفت القرى الاخرى في المنطقة.

واكد ان المقاومة ردت حتى الساعات الاخيرة بعمليات متعددة على المواقع الاسرائيلية ومنها جبل نذر الذي يضم قاعدة عسكرية اسرائيلية وغيرها من القواعد والمواقع.

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