استشهاد الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص متأثرة بجراحها لتلتحق بأفراد عائلتها

العالم - فلسطين

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت منزل الصحفية آلاء الهمص في 3 ديسمبر الماضي ما أدى إلى استشهاد أفراد عائلتها.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مئة صحفي خلال حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودخلت الاثنين حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الاسرائيلي في قطاع غزة يومها الـ129 حيث يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع ما أسفر عن سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد ما يزيد عن 28 ألف فلسطيني، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى ما يقرب من 68 ألف جريح. ويشار إلى أن هناك نحو 8 آلاف شخص على الأقل في عداد المفقودين تحت الأنقاض.