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لندن: حركة احرار البحرين تعقد مؤتمر سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلى غزة

الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

"سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلى غزة"، تحت هذا العنوان انعقد المؤتمر الصحفي في لندن برئاسة الدكتور سعيد الشهابي، رئيس حركة أحرار البحرين، بحضور شخصيات بارزة في المجتمع البريطاني.

العالم خاص بالعالم

تناول المؤتمر صورة البحرين في الذكرى الثالثة عشر للثورة وربطها بالأحداث الدامية في غزة.

وقال د.سعيد شهابي رئيس حركة احرار البحرين:" في هذا العام ونحن نتذكر ذكرى ثورتنا لابد ان نستحضر ما يحدث في غزة وشعبنا قد وقف مع فلسطين منذ 75 عاما وما يزال".

سلط المؤتمر الضوء على الشبه بين السياسات البحرينية والصهيونية في التطهير العرقي، من خلال المجازر في غزة وسياسة التجنيس في البحرين.

وأكد المتحدثون على دور بريطانيا في دعم النظامين وعدم تفويت الفرصة لممارسات القمع والتطهير.

وقال البروفيسور رودني شكسبير وهو سياسي وخبير استراتيجي بريطاني:" النظام القاتل في البحرين لديه نفس الاهداف الاستبدادية كزعماء"اسرائيل"، الاحتلال الاسرائيلي كيان عنصري ويمارس نظام الفصل العنصري والابادي وحان الوقت للحكومة البريطانية والولايات المتحدة ان تغير سياساتهما تماما لان الحقيقة السر قد خرج الى العلن والعالم يعلم ما يحدث".

وركز المؤتمرون على معاناة البحرينيين الأصليين، الذين تم تجريدهم من جنسياتهم،من خلال عرض فيديو يلخص هذه التحديات ويبرز التشابه في معاناة الشعبين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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