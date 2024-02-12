النجم الايراني مهدي قائدي ضمن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الآسيوية

العالم - ايران
وتم اختيار النجم الايراني مهدي قائدي ضمن التشكيلة المثالية المختارة لكأس الأمم الآسيوية.
وضمت التشكيلة 4 لاعبين من قطر وهو العدد الاكبر بين المنتخبات المشاركة، والأردن بلاعبين اثنين ومن ثم منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية والعراق بلاعب واحد.
وفيما يلي التشكيلة المختارة:
حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)
الدفاع: لوكاس مينديز (قطر) – علي البليهي (السعودية) – عبد الله نصيب (الأردن).
الوسط: لي كانج إن (كوريا الجنوبية) - حسن الهيدوس (قطر) - كريج جودوين (أستراليا) - مهدي قائدي (إيران).
الهجوم: يزن النعيمات (الأردن) – أيمن حسين (العراق) – أكرم عفيف (قطر).