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النجم الايراني مهدي قائدي ضمن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الآسيوية

النجم الايراني مهدي قائدي ضمن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الآسيوية
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً عن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الاسيوية التي اختتمت اخيرا في قطر التي توجت بالبطولة اثر فوزها على الاردن في النهائي بنتيجة 3-1.

العالم - ايران

وتم اختيار النجم الايراني مهدي قائدي ضمن التشكيلة المثالية المختارة لكأس الأمم الآسيوية.

وضمت التشكيلة 4 لاعبين من قطر وهو العدد الاكبر بين المنتخبات المشاركة، والأردن بلاعبين اثنين ومن ثم منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية والعراق بلاعب واحد.

وفيما يلي التشكيلة المختارة:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)

الدفاع: لوكاس مينديز (قطر) – علي البليهي (السعودية) – عبد الله نصيب (الأردن).

الوسط: لي كانج إن (كوريا الجنوبية) - حسن الهيدوس (قطر) - كريج جودوين (أستراليا) - مهدي قائدي (إيران).

الهجوم: يزن النعيمات (الأردن) – أيمن حسين (العراق) – أكرم عفيف (قطر).

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