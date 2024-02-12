قطر تفرج عن عملاء محكومين بالاعدام أدينوا بالتجسس لصالح الاحتلال

العالم- قطر

ووفق وزارة الخارجية الهندية، الإثنين، فإن قطر أطلقت سراح الهنود الثمانية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة في بيان "ترحب الحكومة الهندية بالإفراج عن 8 مواطنين هنود يعملون في شركة الظهرة غلوبال وكانوا محتجزين في قطر".

وأضافت في بيانها أن "7 منهم عادوا إلى الهند"، شاكرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرار "السماح بالإفراج عنهم وعودتهم".

وكان الرجال الثمانية موظفين في الظهرة، تقدم "حلول دعم شاملة" لقطاعات الطيران والأمن والدفاع، وفق ما تقول على موقعها الإلكتروني.

ولم تعلق السلطات القطرية عما ذكرته الخارجية الهندية.

وكانت وسائل إعلام محلية في الهند، ذكرت أن السلطات القطرية اعتقلت الرجال الثمانية في أغسطس/آب 2022، بتهمة التجسس.

ولم تعلن الحكومتان الهندية والقطرية رسمياً عن التهم الموجهة إلى الرجال الثمانية، وهم مسؤولون سابقون بالبحرية الهندية وكانوا يعملون في شركة خاصة بقطر.

وفي 29 مارس/آذار الماضي، بدأت محاكمة الهنود الـ8، قبل أن يصدر بحقهم حكما بالإعدام في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وحينها، عبرت الحكومة الهندية، عن "صدمتها بشدة من الحكم"، وقالت إنها ستناقش "الحكم مع السلطات القطرية".

يشار إلى أنه يعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.