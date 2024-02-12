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مراسلة العالم تقطع البث المباشر بسبب القصف، شاهد الفيديو للآخر

الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة اسراء البحيصي بأن مستشفى شهداء الاقصى لا يزال يستقبل الشهداء من مختلف مناطق القطاع بسبب حصار الاحتلال للمستشفيات واقتحامها في مناطق القطاع المختلفة ومنها خان يونس.

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا: حتى انه تم تحويل بعض الاصابات في خان يونس الى مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح، بسبب امتلاء المشافي جراء المجازر التي وقعت الليلة ودمر فيها 24 منزلا ، ولا يزال هناك العشرات تحت الانقاض.

وتابعت ان مستشفى ناصر مايزال تحت الحصار فيما سقط سبعة شهداء داخل المستشفى قنصا، واصيب 7 اخرون.

وعن المحافظة الوسطى قالت مراسلتنا ان العدوان مستمر وهناك قصف مدفعي على البريج وساحل المحافظة، فيما وصل شهيدان من حي الزهرة بين غزة والنصيرات خلال محاولة عودة المواطنين الى مناطقهم.

للمزيد تابعوا حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق....

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