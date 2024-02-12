مراسلة العالم تقطع البث المباشر بسبب القصف، شاهد الفيديو للآخر

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واضافت مراسلتنا: حتى انه تم تحويل بعض الاصابات في خان يونس الى مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح، بسبب امتلاء المشافي جراء المجازر التي وقعت الليلة ودمر فيها 24 منزلا ، ولا يزال هناك العشرات تحت الانقاض.

وتابعت ان مستشفى ناصر مايزال تحت الحصار فيما سقط سبعة شهداء داخل المستشفى قنصا، واصيب 7 اخرون.

وعن المحافظة الوسطى قالت مراسلتنا ان العدوان مستمر وهناك قصف مدفعي على البريج وساحل المحافظة، فيما وصل شهيدان من حي الزهرة بين غزة والنصيرات خلال محاولة عودة المواطنين الى مناطقهم.

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