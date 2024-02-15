مقتل وإصابة عدة أشخاص بهجوم أوكراني على مدينة بيلجورود الروسية 

العالم – خاص بالعالم

في احدث هجوم صاروخي شنته اوكرانيا على روسيا قتل واصيب عدة اشخاص بينهم طفل في مدينة بيلجورود الواقعة قرب الحدود الاوكرانية في الجنوب الروسي.

كما الحق الهجوم اضرارا بمركز تجاري ومنشأة رياضية مفتوحة ومناطق سكنية حسب السلطات الروسية التي تحدثت عن اسقاط انظمة دفاعاتها الجوية اربعة عشر صاروخا أوكرانيا فوق المدينة.

وفي منطقة كورسك الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا ايضا قالت السلطات إن مسيرة أوكرانية نفذت هجوما على مستودع لتخزين النفط في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة منوها أن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

وتاتي هذه الهجمات ردا على هجوم صاروخي مشابه شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف و مدن اخرى وهو تاسع هجوم صاروخي تشنه موسكو خلال فبراير شباط الجاري.



حيث هزت انفجارات عدة العاصمة كييف ومناطق دنيبرو، وزاباروجيا و لفيف بالقرب من الحدود البولندية. وأفاد شهود بوقوع عدة انفجارات في مناطق مختلفة من كييف وسط دعوات السلطات السكان إلى البقاء في الملاجئ.



كما تحدث رئيس بلدية لفيف عن سماع دوي انفجارات في المدينة الواقعة غرب البلاد قرب الحدود مع بولندا، في حين كشفت مصادر اوكرانية عن اصابة شخص بجروح في هجوم على إحدى منشآت البنية التحتية في زاباروجيا.

وتتزامن هجمات اليوم مع اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل لمناقشة الدعم طويل الأجل لأوكرانيا، والمضي قدما في محادثات إنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

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