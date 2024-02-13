تحذير هام!. مفاجأة عن الدجاج غير الصالح للاستخدام

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وقالت الدكتورة في منشورها " كتير من ربات البيوت عند شراء الفراخ نجد فيها لون اللحم محتقن وهنا السؤال هل صالحة للاستهلاك من عدمه .

ولذلك لكي تتأكدي يجب وضع الفرخة او مقطعاتها سواء اوراك أو صدور في الفريزر لمدة تتراوح من ساعة لساعتين حسب قوة الفريزر ، المهم إن اللحم يصبح بارد تماما ويتخلص من حرارة جسم الفرخة ...

وتابعت الأخصائية "ده تكنيك بيتم اتباعه في مجازر الدواجن ، إعطاء صدمة حرارية للدواجن للتخلص من درجة حرارة الجسم التي احيانا تتسبب في إكساب اللحم لونا داكنا.

وأضافت "إذا وجدت الفراخ لحمها محتقن تصبح غير صالحة للاستهلاك وده دليل على إصابة الدجاجة قبل ذبحها بأي مرض تسبب في ارتفاع درجة حرارتها ، أو حتى ذبحها بعد نفوقها".

واذا تغير لون اللحم فأصبح عاديا نستطيع استهلاك الدواجن في أمان.