كاظمي قمي: مصالح أفغانستان ودول المنطقة متشابكة

العالم- ايران

ومن المقرر عقد اجتماع الدوحة حول أفغانستان، الذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة، يومي 18 و19 فبراير الشهر الجاري.

ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو أكثر من 20 دولة في العالم، من بينهم الممثل الايراني الخاص لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي ومسؤول السفارة الإيرانية في كابول.

وقال حسن كاظمي قمي : تسعى دول الجوار والمنطقة إلى المساعدة في استقرار أفغانستان من خلال التعاون والتفاعل مع كابول وتهيئة الظروف لبدء فترة الإبداع في هذا البلد.

وذكر كاظمي قمي أنه بسبب مقاومة شعب أفغانستان غادر المحتلون البلاد وقال: ان الوصول إلى أعلى مستوى من التقارب وتلبية مصالح أفغانستان ودول المنطقة هو أولوية دول الجوار والمنطقة.

وقال الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان: بالتأكيد يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دوراً بناء في تحسين أوضاع أفغانستان، وأي مبادرة على المستوى الدولي والعالمي تلعب دوراً إيجابياً وبناءً في أفغانستان.

وفي إشارة إلى اجتماع مبادرة التعاون الإقليمي في أفغانستان، قال الدبلوماسي الإيراني: لقد شهدنا الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال الإقليمية قبل أيام، والذي أعلنت فيه دول الجوار والمنطقة استعدادها للمساعدة في تحسين أوضاع أفغانستان.

وشدد على أنه ينبغي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم "اجتماع مبادرة التعاون الإقليمي في أفغانستان" وأوضح: اليوم، مصالح أفغانستان مرتبطة بمصالح دول المنطقة والجيران، وعلى هذا الأساس، نأمل أن يكون هناك محادثات بناءة واتفاقات جيدة في اجتماع الدوحة الذي سيعقد بحضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن يساعد على تحسين الوضع في أفغانستان.