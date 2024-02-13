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بايدن يحث نواب أمريكا على سرعة تحرك حول حزمة المساعدات لرعاياها!

بايدن يحث نواب أمريكا على سرعة تحرك حول حزمة المساعدات لرعاياها!
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب الأمريكي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات لأوكرانيا والكيان الصهيوني وتايوان بعدما أقرها مجلس الشيوخ.

العالم - الأميركيتان

وقال بايدن في بيان له: "إذا لم نقف ضد الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأمريكي ستكون وخيمة".

وأضاف: "نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".

وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا والكيان الإسرائيلي .

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال، أمس الاثنين، إن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون.

وأوضح جونسون في بيان أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الجمهوري في بيان إن "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

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