فيديو خاص: 7 غارات اسرائيلية وتفاصيل اهدافها في لبنان

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الحصيلة النهائية لاعتداءات الاحتلال على اكثر من منطقة تمثلت في ثلاث غارات على تلال الجبور في اقليم التفاح، وغارتين على منطقة بين بلدتي عجشيت والقصيبة التابعيتيْن لقضاء النبطية، واستهدفتا منزلا، وغارة على بلدة شابية وغارة على الصوانة.

وتابع: ان المعلومات تفيد بان هناك 4 شهداء، واحد في القصيبة مع 9 جرحى و 3 شهداء في الصوانة وهم امرأة وولداها بالاضافة الى جريحيْن.

واعتبر مراسل قناة العالم ان هذه الاعتداءات تأتي نتيجة الهلع والهستيريا الاسرائيلية جراء استهداف المقاومة لمقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد والذي اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال الاسرائيلي.

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