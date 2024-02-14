فيديو خاص: الاعتقلات في الضفة بلغت ارقاما مرعبة بعد 7 اكتوبر

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت خلال هذه الفترة أكثر من 7 آلاف فلسطيني في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ووفق بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإن الاعتقالات في الضفة شملت كل فئات المجتمع الفلسطيني.

سبعة آلاف اسير او يزيد، سبعة آلاف عائلة فلسطينية او يزيد اكتوت بنيران الاعتقال منذ السابع من اكتوبر وحتى اليوم ، هذه الاحصائيات جاءت في بيان مشترك لهيئة شؤون الاسرى ونادي الاسير الفلسطيني.

واكد الجانبان أن حالات الاعتقال في الضفة شملت كل فئات المجتمع الفلسطيني.

وقالت المؤسستان، إن حملات الاعتقال عكست مستوى عاليا من التوحش والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة رافقتها عمليات الضرب المبرح والتحقيق الميداني مع العشرات من المواطنين.

وقال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الاسرى لقناة العالم الاخبارية: هذه الاجراءات يريدون بها ردع الشعب الفلسطيني ويتوقعون، وقالها نتانياهو قبل الحرب بشهرين في اجتماع للكابينت، بانه يجب ايصال لاشعبالفلسكيني لقناعة بعدم قدرته في تحقيق اهدافه الوطنية، فما عليه الا ان يستبدل الاهداف، فما عليه الا ان يتوجه لاهداف مدنية، يعني ان نعيش.

واضاف: ولانهم لا يحققون هذا الهدف فيعتقدون ان جرعة اضافية من الاذى والبشاعة والوحشية قد تحقق لهم النتيجة.

تسعة الالاف اسير واسيرة فلسطينية يواجهون منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة مست بمصيرهم متمثلة في عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من أدنى حقوقهم.

وقال خلدون البرغوثي الخبير بالشان الاسرائيلي: اجراءات الاحتلال بحق الاسرى خاصة في الفترة الاخيرة تأتي اولا انتقاما لأحداث السابع من اكتوبر، وثانيا في اطار تثبيت ايتمار بن غفير لسياسة قمعية حتى قبل 7 اكتوبر.

ويحاول الاحتلال في ظل انتكاسته في غزة ان يفرض انتصارا وهميا في الضفة.