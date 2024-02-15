الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل، وهذا ما فعله بالطاقم الصحي

العالم- مراسلون

وقالت مراسلة العالم إن قوات الاحتلال قامت بتدمير كافة المباني المحيطة بمستشفى الأمل. وأضافت، أن هناك مناشدات من النازحين المتواجدين في مدرسة الحوراني ومدرسة هارون الرشيد المحاصرتين.



وأشارت مراسلة العالم، إلى أن مدرسة الحوراني يتواجد فيها مئة نازح لكنهم من كبار السن، ولم يستطيعوا الخروج ويتم الآن محاصرتهم وإطلاق القذائف عليهم ما ينذر بارتكاب مجزرة في هذه المدرسة.



وأوضحت مراسلتنا أن هناك مجزرة ارتكبت بحق عائلة في مخيم النصيرات حيث ودعت 15 شهيدا وما زال هناك شهداء تحت الأنقاض. مشيرة إلى أن الاحتلال يمارس عدوانا شاملا على كافة مناطق قطاع غزة.



وحول المساعدات الإنسانية قالت مراسلة العالم، إن بعض الشاحنات دخلت إلى قطاع غزة ولكنها نفس العدد الذي يدخل منذ أشهر ولا يزيد بل بالعكس هو ينقص، مؤكدة أن العالم إذا أراد أن ينقذ غزة من حيث الغذاء فعليه أن يدخل ألف شاحنة يوميا إلى القطاع.