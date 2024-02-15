الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤
١٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا تدعو للمزيد من تطوير العلاقات مع ايران

تركيا تدعو للمزيد من تطوير العلاقات مع ايران
الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

 قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في رسالة تهنئة وجهها الى نظيره الايراني بمناسبة اليوم الوطني الايراني انه يؤمن ان العلاقات الثنائية التي تقوم على دعائم واسس متينة، ستتطور مستقبلا اكثر فاكثر.

العالم - ايران

وقدم هاكان في رسالته الى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان التهاني باليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد وزير خارجية تركيا ان ايران وتركيا تربطهما اواصر تاريخية وثقافية وثيقة معربا عن ثقته بان العلاقات الثنائية القائمة على دعائم متينة، ستشهد مزيدا من التطور في المستقبل.

واضاف ان الاتصالات التي اجريت بمناسبة الزيارة الاخيرة للرئيس الايراني ابراهيم رئيس الى انقرة، اسهمت بشكل كبير في هذا الخصوص.

ومضى فيدان يقول ان التعاون الوطيد بين تركيا وايران يكتسي اهمية بالغة من ناحية القضايا السياسية للعالم الاسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

رئيسي: الشعب الايراني انتصر في حرب الارادات ضد المستكبرين