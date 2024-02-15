نشامى الأردن يطالبون بوقف التصدير لكيان الاحتلال.. فماذا فعلوا؟

العالم - مراسلون

رغم نفي الحكومة الأردنية تصدير المواد الغذائية إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي عبر معبر وادي الأردن إلا ان الأردنيين لم يقتنعوا بتلك التصريحات الأمر الذي دفعهم لتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف التصدير إلى كيان الاحتلال وإغلاق المعبر البري.

مطالبات الأردنيين لم تتوقف عند المطالبة بوقف المعبر بل أنهم اكدوا ضرورة ان يكون هناك جسر جوي بين الأردن وغزة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والمواد الغذائية إلى الأهل في قطاع غزة.

ويشهد الأردن منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة تصاعد في وتيرة المطالبات لوقف جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتي كان أهمها اتفاقية السلام.