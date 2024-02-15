بالفيديو…حزب الله ينفذ هجوما صاروخيا واسعا في مستوطنة كريات شمونة

العالم-لبنان

وتقلت وسائل إعلام صهيونية عن المتحدث باسم بلدية كريات شمونة دورون شنافر قوله: "سمع دوي انفجارين قويين في المدينة، نقوم بالمسح، وسنقوم بالتحديث لاحقا".

وأشار جيش الاحتلال إلى إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنة، بعد وقت قصير من دوريها في منطقة زرعيت في الجليل الأعلى.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو قيل إنه للحظة سقوط الصواريخ على كريات شمونة، حيث يسمع دوي سقوطها.

كريات شمونة

وذكرت وسائل إعلام في لبنان أنه تم "استهداف ثكنة "زرعيت" الصهيونية وبركة ريشا والضهيرة ورأس الناقورة وحدب البستان" جنوبي لبنان.

وتمت الإشارة إلى أن "صلية صاروخية من لبنان أطلقت باتجاه إصبع الجليل"، و"صلية ثانية مكثفة أطلقت باتجاه إصبع الجليل مكثّفة وتخطى عدد الصواريخ الـ25 صاروخا".

ويأتي ذلك بعد أن توعد حزب الله اللبناني اليوم الخميس، كيان الاحتلال، "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات على جنوب لبنان أمس عن استشهاد 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.