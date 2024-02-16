رئيس وزراء الهند يفتتح اكبر معبد هندوسي بالشرق الاوسط في الإمارات

العالم - الامارات

وكانت هذه هي ثالث زيارة لمودي إلى الإمارات خلال 8 أشهر، حيث قال على حسابه بموقع إكس عن هذه الخطوة "أشعر بالسعادة لكوني جزءا من هذه اللحظة المقدسة".

وقد نقلت وسائل إعلام هندية كلمة مصورة لمودي، خلال افتتاح المعبد، قال فيها "لقد كتبت دولة الإمارات اليوم فصلا ذهبيا في تاريخ البشرية"، معدّا أن هذا المعبد سيضخ طاقة جديدة في العلاقات بين الهند والإمارات.

ويقع المعبد في منطقة أبو مريخة قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة أبو ظبي بإمارة دبي المجاورة، التي افتتحت -أيضا- معبدا هندوسيا العام الماضي. ووفق وسائل إعلام هندية، تبلغ مساحة المعبد 55 ألف متر مربع، ويعدّ أكبر معبد هندوسي مبني بالحجر التقليدي في الشرق الأوسط.

ووفقا للأناضول، تشكل الجالية الهندية في الإمارات أكبر جالية وافدة. وتعززت العلاقات بين البلدين تدريجيا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها مودي إلى الإمارات في 2015، وكانت الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي للبلد منذ أكثر من 30 عاما.

تطرف وتهميش

أما وكالة رويترز فقد ذكرت أن عشرات الآلاف من الهنود توافدوا إلى ملعب كرة قدم في أبو ظبي أمس للهتاف لمودي الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة، مشيرة إلى أن عدد الهنود في الإمارات يبلغ نحو 3 ملايين و500 ألف، وإلى أن الإمارات تعدّ من أكبر الشركاء التجاريين للهند.

ونقلت رويترز عن معارضين هنود أنه منذ تولي مودي منصب رئيس الوزراء في 2014، ارتفع معدل التطرف الديني مع تهميش المسلمين الهنود الذين يشكلون نسبة 14% من إجمالي السكان البالغ تعدادهم مليار و42 مليون نسمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الهند والإمارات وقّعا سلسلة من الاتفاقيات خلال الزيارة، منها اتفاق إطاري بشأن تطوير ممر تجاري بحري وسكك حديدية تمتد من الهند إلى الإمارات، وعبر دول الشرق الأوسط، بما في ذلك کیان الاحتلال الإسرائيلی» إلى أوروبا.