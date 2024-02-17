بايدن: أمريكا لا يمكنها مساعدة أوكرانيا دون موافقة الكونغرس

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وأجاب بايدن على سؤال عما إذا كان من الممكن إرسال ذخيرة إلى كييف دون الموافقة على مشروع القانون الذي يخصص 60 مليار دولار كمساعدات لكييف: "لا".

وأوضح بايدن أن مجلس النواب بحاجة إلى "التدخل" الفوري في هذا الوضع، لكنه دخل في عطلة لمدة أسبوعين.

وقال بايدن: "لقد ذهبوا (في إجازة) لمدة أسبوعين! ما الذي يفكرون فيه؟ يا إلهي! يا لها من سخافة".

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون إضافي لتمويل الأمن القومي بقيمة 95 مليار دولار، بما في ذلك 60 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا. وسبق أن استبعد مؤلفو مشروع القانون بنودا بشأن تمويل إجراءات دعم أمن الحدود وضبط الهجرة، لمكافحة أزمة الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما صرح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، فإن مجلس النواب لن يكون قادرًا على الاحتذاء بمجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا.

يذكر أنه حتى الآن لم تنجح محاولات الكونغرس والإدارة الأمريكية للاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وحل قضية الحدود.