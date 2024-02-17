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بالفيديو..ناشطات يهاجمن بلينكن ويصفنه بـ"كلب نتنياهو المدلل"

السبت ١٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناشطات يهاجمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب دعمه للعدوان على غزة ويصفنه بأنه "كلب نتنياهو المدلل".

العالم-الاميركيتان

هذا و ظهر بايدن أكثر من مرة منذ يوم الـ7 أكتوبر الماضي بدعم كامل للاحتلال الإسرائيلي، عن طريق إرسال أسلحة وترسانة لتعزيز الاحتلال بكل السبل، لكن تراجع في هذه الفترة عن موقفه خوفًا على مصلحته في الانتخابات الرئاسية، حيث بدأ في سياسة الانتقاد أمام الإعلام والدعم في السر.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية عن أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إظهار رفض ما يفعله نتنياهو رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي ووصفه بـ«الأحمق» لاستمراره في الحرب على غزة، عكس ما يدور سرًا بإرسال الأسلحة والدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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