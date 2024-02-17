آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة .. تدمير 10 منازل بوقت واحد

العالم – خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى الاشتباكات العنيفة التي تخوضها المقاومة مع جيش الاحتلال في شارع8 بقطاع غزة منوهة إلى أنه في الساعة الاخيرة كثف جيش الاحتلال الاسرائيلي من غاراته الجوية للمحافظة الوسطى حيث قامت سيارات الاسعاف والسيارات المدنية بنقل مواطنين المصابين الى مستشفى الاقصى، حيث لا زالت باقي سيارات الاسعاف في المكان المستهدف.

وأكدت مراسلتنا بقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتدمير عشرة منازل مرة واحدة حيث ارتكب الاحتلال مجزرة في قرية الزوايدة بحق آل نصار وسلطان وهذه المجزرة قد ارتكبت بجوار مدرسة بن رشد التي تأوي آلاف النازحين ووصلت شظايا القصف الى خيام النازحين داخل المدرسة ووصل العشرات من النازحين ما بين شهيد ومصاب.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عدة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وحي الشيخ رضوان في مدينة غزة والمناطق الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدف بالمدفعية عدة مواقع شمالي مدينة غزة.

ودخل العدوان في قطاع غزة يومه الـ134، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

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