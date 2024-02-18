تطورات قطاع غزة على طاولة البحث بين قطر وعمان

العالم - فلسطين

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد وزير الخارجية القطري في تصريحات له على ضرورة أن يكون هناك إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ووقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف: "نعتقد أن هناك واجبا أخلاقيا على المجتمع الدولي لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة وأن استمرار القصف الإسرائيلي يزيد المخاطر على المدنيين الإسرائيليين الرهائن".

بدورها ذكرت الخارجية العمانية على منصة "إكس"، أنه تمت مناقشة "الأحداث الجارية في غزة والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة"، حيث أعرب الوزيران عن دعمهما للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والعيش بسلام وكرامة.

وأضافتكما تناول اللقاء "تأكيد عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، والحرص المشترك على مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة".