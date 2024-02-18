اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة في طولكرم

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان الاشتباكات حدثت بعد ان اكتشف أهالي مخيم طولكرم وجود قوة خاصة اسرائيلية داخل المخيم.

وأضافت ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بدفع تعزيزات عسكرية الی طولكرم لدعم القوة المشتبكة مع المقاومين الفلسطينيين.

وقالت مراسلة العالم ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر احد المنازل في مخيم طولكرم من أجل اعتقال اشخاص تدعي انهم مطلوبين للاحتلال الاسرائيلي.

وتوقعت مراسلة العالم ان يشهد المخيم، عمليات عسكرية مشابهة لما حدث في مخيم نورشمس وسيتم قصف المنزل باستخدام قذائف الانرجا.