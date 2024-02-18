إصدار البيان الختامي للقمة الإفريقية بشأن 'إسرائيل'

العالم - افريقيا

وندد البيان الختامي بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، وأدان الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل.

هذا وقد تم المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام الكيان الصهيوني الأسلحة المحظورة دوليا وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في عدوانه الهمجي على غزة.

وكان قد بدأ قادة دول الاتحاد الأفريقي أمس السبت قمة في أديس أبابا تستمر يومين، في ظل الحرب على غزة وتلويح كيان الإحتلال بعملية برية واسعة في رفح.

وأكدوا على دعم موقف جنوب أفريقيا، مطالبين بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف الحرب.