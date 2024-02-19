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وزير خارجية فلسطين: الإحتلال طرد ثلثي الفلسطينيين من أراضيهم

وزير خارجية فلسطين: الإحتلال طرد ثلثي الفلسطينيين من أراضيهم
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال اخترقت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال استعماره للأراضي الفلسطينية واستخدام نظام الفصل العنصري.

العالم-فلسطين

وأفاد المالكي خلال جلسة محكمة العدل الدولية المنعقدة في لاهاي، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، جاءت كنتيجة للضمان الإسرائيلي لغياب العقاب.

وصرح المالكي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في انتهاك القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال طردت ثلثي الفلسطينيين من أراضيهم في نكبة عام 1948.

وحذر المالكي من عدم وجود أي مكان آمن على الأراضي الفلسطينية التي وصفها أنها باتت بلا حرية أو آمان.

وطالب المالكي بوضع حد لازدواجية المعايير المتعبة مع الشعب الفلسطيني، قائلًا إنه لا توجد أي دولة فوق القانون، مردفا بالقول أن "إسرائيل تتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستمرار الإبادة في غزة".

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك "إسرائيل"، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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