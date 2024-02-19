آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ورد المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى شن الغارات الاسرائيلية التي استهدفت بغارتين باربعة صواريخ بعض مستودعات الزيوت وعجلات السيارات بالاضافة الى الى بعض مصانع الزجاج.

ونوه مراسلنا الى ان الاحتلال الاسرائيلي كان قد برّر وسوّق لهذه الاعتداءات بادعائه بأن هذا ياتي ردا على المسيّرة التي ارسلها حزب الله الى مدينة طبريا وكان يتحدث عن البنى التحتية، عبر الاعلام العبري حيث بين ان هنالك مستودعات وبنى تحتية وهو عار عن الصحة.

ولفت مراسلنا إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت الى جرح ثمانية اشخاص بين طفيفة وجروح بسيطة لهؤلاء الذين تعرضت لهم هذه الغارهة.

وبين مراسلنا أن الغارات قد توزعت على بلدة راميا وعلى بعض البلدات الاخرى والبستان والعديسة والمنطقة الواقعه بين بلدة ميس الجبل وبلدة بليدة، بالاضافة الى القصف المدفعي الذي كان يطاول معظم اطراف القرى اللبنانية وخاصه قرى منطقة العرقوب.

وذكر مراسلنا ان المقاومة الاسلامية بقيت على حالها في الرد واستهداف المواقع وتجمعات الاحتلال، وابرز ما كان يستهدف هذا اليوم هو تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي في بركة ريشة بالاضافه الى مواقع الاحتلال التي تتمركز في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا المحتلة، منوها ان الطيران الحربي الاسرائيلي حتى الساعة يحلّق في سماء المنطقة الحدودية بالاضافة الى الطيران الاستطلاعي الذي لم يفارق المنطقة طيلة بعد الظهر وهو يعمّق بتحليقه حتى الزهراني وتخوم مدينة صيدا.

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