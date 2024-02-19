الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تصنف أمريكا وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن

صنعاء تصنف أمريكا وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط اليوم الاثنين، قرارا رئاسيا بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.

العالم- اليمن

واشتمل القرار على أربع مواد، تنص الأولى على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية بالمستوى الأول (أ/3) المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وتنص المادة الثانية على أن "تعامل الدولتان المذكورتان في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة".

فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أن "يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التصنيف، كما تتولى أجهزة الأمن المختصة مواجهة أنشطة الدولتين المذكورتين في الداخل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

ونصت المادة الرابعة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

روابط ذات صلة

محاولة سيطرة على طائرة "إسرائيلية" في الأجواء اليمنية

صنعاء: سفينة بريطانية إستهدفناها معرضة للغرق.. ما هو مصير الطاقم؟

صنعاء تعلن.. هذا ما سنفعله في حال استهدف الإحتلال رفح