مراسل العالم: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينا بالضفة بينهم أسرى سابقون

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى اعتقال قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون كانوا قد امضوا اكثر من 13 عاما داخل السجون الاحتلال الاسرائيلي.

ونوه مراسلنا الى أن جرافات الاحتلال الاسرائيلي قامت مساء اليوم بشق شارع استيطاني جديد في بلدة بيت لحم وهذا الشارع الاستيطاني طوله 500 متر وعرضه 20 مترا حيث يقتضم اجزاء كبيره من اراضي المواطنين الفلسطينيين وما خلاله سيشدد الخناق اكثر على بلدة توسان.

وأشار مراسلنا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة، غرب بيت لحم بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات وآليات عسكرية اقتحمت قرية الولجة.

وأضاف انه في بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال -التي ترافقها جرافة عسكرية- 3 منازل في قرية الولجة غربي بيت لحم في الضفة الغربية. وباشرت في هدم المنازل الثلاثة

واضحى اصحابها في العراء في ظل هطول الامطار، وهذه القريه تصنف ضمن المنطقه ج على حدود مدينه القدس المحتلة والاحتلال يستهدفها منذ سنوات طويلة لتوسيع الاستيطان والسيطرة على موقعها الاستراتيجي وقام جيش الاحتلال بمداهمة المناطق والمنازل في مدينة بيت لحم حيث سجلت حالة اعتقال واحدة.

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