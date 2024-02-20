وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السيريلانكي

العالم - ايران

وبدعوة رسمية من نظيره السيريلانكي "علي صبري". وصل البارحة وزير الخارجية الايراني " حسين امير عبد اللهيان " الى سيريلانكا، ومنذ بضع الوقت التقى وزير خارجية سيريلانكا وتباحثا سويا.

وبعد الاستقبال الرسمي من وزير الخارجية السريلانكي لأمير عبد اللهيان في وزارة خارجية هذا البلد، عقد اللقاء صباح اليوم الثلاثاء الأول من آذار/ مارس الجاري وناقش الجانبان القضايا الثنائية الهامة.

وعقب هذا اللقاء الخاص لوزيري الخارجية، عقد اجتماع مشترك لوفدي البلدين لبحث توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.