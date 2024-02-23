كاميرا العالم توثّق شهادات فلسطينيين تعرّضوا للتعذيب من قبل الإحتلال

العالم _ خاص بالعالم

هؤلاء الشبان اتوا لتوهم من مدينة غزة وقد مورس عليهم كافه أنواع التعذيب وتم اتخاذهم دروعا بشرية ونتابع في هذه القصة ما الذي حدث هؤلاء الاخوة الاربعة.

وقال الأسير المحرر لمراسلة العالم إن جنود الاحتلال اقتحموا منزله في مدينة غزة وأخذوه أسيرا، بعد أن كمموا عيناه وربطوا يداها، ثم نقلوه إلى الدبابة مع الضرب المبرح على الوجه برأس البندقية.

وأضاف، أن جنود الاحتلال أخذوه إلى مكان آخر في حي الزيتون هو وخمسة عشر آخرين وأجبروه على خلع ملابسه بالكامل، مع كلام مشين، وثم أبقوه أسيرا حتى بعد أن تأكدوا أنه مواطن مدني لا يمت بأي صلة للمقاومة أبقوه أسيرا لديهم.

وأشار الأسير المحرر، إلى أن المكان الذي احتجزوا فيه كان باردا جدا، ورغم هذا جنود الاحتلال أخذوا منهم الملابس، وهم معصبين العينيين ومربوطين اليدين.

وقال إن جندي إسرائيلي بإستخدام آلة حادة بدأ بالرسم والتفنن على ظهره، وهو معصوب العينين ومربوط اليدين، وعندما كان يتألم يبدأ الجندي بالضرب على رأسه، مؤكدا أن الدم كان يسيل من ظهره والوجع قاتل ولكن لم يكن بايده أي حيلة سوى التحمل.

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