آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.. مجازر مروّعة في النصيرات

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن هذا الاستهداف الإسرائيلي بمخيم النصيرات وصف بالعنيف وقد تصاعدت في المنطقة ألسنه اللهب والدخان، وهرع السكان للبحث عن مفقودين وشهداء وإصابات في المخيم شرق المحافظة الوسطى.

ولفت مراسلنا إلى أنه في شمال المحافظة الوسطى لم يتوقف الاحتلال عن القصف في المخيم الجديد النصيرات، حيث تتعرض هذه المنطقة لقصف عنيف جدا، حيث ارتقى شقيقين حسين ومحمد فرج الله بعد استهدافهم من قبل الطائرات الاسرائيلية المسيرة في المخيم.

ونوّه مراسلنا الى وقوع مجزرة اخرى كبيرة جدا ارتكبت في مدينة غزة خلال الساعات القليلة الماضية في حي التفاح بحق عوائل هارون وزينو ودلول حيث ذهب ضحيتها العشرات من النساء والاطفال جميعهم نقلوا الى مشفى المعمداني وبعض الاصابات الخطيرة نقلت الى مستشفى الشفاء.

وبين مراسلنا أنه فيما يتعلق بالواقع في مناطق شمال قطاع غزة لم يتوقف القصف المدفعي الاسرائيلي على اراضي المزارعين الفلسطينيين في منطقة بيت لاهيا وفي مخيم جباليا حيث وصلت اعداد من الاصابات الى مستشفى كمال عدوان، والذي عقد مديرها اليوم مؤتمرا صحفيا يناشد فيه بضرورة ادخال الوقود كون المستشفى سيخرج عن الخدمة تماما في هذه الاوضاع العصيبة جدا بسبب نفاذ كميات الوقود ومنع الاحتلال الاسرائيلي من ادخال السولار الخاص بالمستشفيات وبمولدات المستشفيات عبر الشاحنات من محور صلاح الدين او من منطقه شارع الرشيد، كما ان هنالك صعوبات كبيرة بالتنسيق في ادخال الوقود الخاص بالمستشفيات، حيث يدعي جيش الاحتلال ويتذرع بأنه يذهب للمقاومة الفلسطينية، ولكن هذا السولار وفق لتصريحات وزارة الصحة الفلسطينية تقول بان المستشفيات الآن هي بأمس الحاجة إليه حتى تستطيع تقديم الخدمات الطبية للمصابين في مستشفى كمال عدوان ومستشفى الشفاء ومستشفى المعمداني في مدينة غزة.

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