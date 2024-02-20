القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفنا أمريكية وإسرائيلية نصرة لغزة

العالم - اليمن

وقال المتحدث في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية :"إن سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، نفذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحرين الأحمر والعربي.

وأضاف البيان "كما نفذ عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة "أم الرشراش" جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيرة.

هذا، ونفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة إسرائيلية "MSC SILVER" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

تأتي هذه العمليات انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.