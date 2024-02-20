بالفيديو: تفاصيل مروعة عن انتهاك الاحتلال لحرمة نساء غزة

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كما أفاد خبراء الأمم المتحدة في تقاريرهم عن تعرض المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال لأشكال متعددة من الاعتداء والعنف الجنسي والتفتيش العاري على يد ضباط إسرائيليين، وأشاروا ايضا إلى تداول جنود الإحتلال لصور مهينة للمعتقلين على الإنترنت.

وقال إبراهيم شاهين، وهو أسير محرر: 'كان من ضمن الاسيرات الي معانا اسيرتين مرروهن داخل القسم الي كنا فيه عاريات فقط كن يرتدين الملابس الداخلية انا قمت بخلع بنطالي ورميت علي احداهن لكن قاموا بضربي وسجني لمدة ثلاثة ايام'.

ودعا خبراء الامم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات وصفوها بانها ترقى إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي، كما طالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وحصول الضحايا وعائلاتهن على الإنصاف والعدالة الكاملة.



وقالت أحدى المشاركات في وقفة جماهيرية لمساندة الأسرى في طولكرم: 'كان هناك افادات واضحة جدا باعتداءات جنسية بمستويات مختلفة وكان اكثر تقاطعات في شهادات الاسيرات اللواتي مررن باعتقال في السجون هي مواجهة التفتيش العاري'.

وتعليقا على ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن ما وثقه الخبراء الأمميين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال.



ووصفت حماس البيان الاممي بالمهم داعية إلى يتم ضمه كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.