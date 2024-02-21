مسابقات طهران الدولية للقرآن.. رسالة الوحدة والتضامن للعالم الاسلامي

العالم _ مراسلون

تُعتبر هذه المسابقة واحدة من المسابقات القرآنية الدّولية الأكثر شمولاً في العالم الإسلامي.

99 متسابقًا لفئتي الرّجال والسيّدات الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنةً ومن جميع قارات العالم يتنافسون في فروع القراءة والحفظ بهذه المسابقة، حيث يشارك 20 قارئا في قسم التّلاوة للرّجال، و8 أشخاص في قسم التّرتيل والتّجويد، و15 حافظا في قسم حفظ القرآن الكريم كاملا، كما تشارك 12 قارئة في مجال التّرتيل والتجويد و14 حافظة في مجال حفظ القرآن الكريم كاملا.

'كتاب واحد، أمة واحدة، كتاب المقاومة' شعار حملته هذه الدورة من المسابقات التي تسهم في الرّفع من مستوى النّشاط القرانية وإيجاد اجواء معنوية في المجتمع وتقديم نموذج قرآني للشباب المسلمين، ولعلّ من اهمّ اهداف تنظيم هذه المسابقة تعزيز الوحدة والانسجام الاسلامي على اساس محور كتاب الله والتدبّير في القران الكريم والانس به والاستفادة من تعاليمه القيّمة.

تجمع قرآنيّ قد يبدو في ظاهره مسابقة، ولكنها تتحول الى رسالة ترمي للوحدة والاعتصام بحبل الله حول القرآن الكريم.