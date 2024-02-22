استياء وزير الأمن الاسرائيلي في موقع عملية قرب القدس

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان بن غفير حضر في موقع عملية إطلاق النار علی الصهاينة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" وقال: "حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حرية التنقل"، في إشارة إلى تأييده تشديد القيود على تنقل الفلسطينيين في المنطقة، مضيفا: "أتوقع المزيد من الحواجز والمزيد من القيود".

وقال مراسل العالم: الطرق التي يتحدث عنها بن غفير هي في المدن الفلسطينية والمناطق المحتلة وهو يريد ان يحرم المواطن الفلسطيني من شوارعه، من أجل السماح للمستوطنين بالمرور الآمن.

وأکد مراسل قناة العالم ان العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين، تسببت في تصاعد أصوات الانتقاد منه حيث کان ينتقد هذه العمليات قبل تصديه الوزارة، لکن العمليات الفلسطينية تضاعفت بعدما أصبح وزيراً وهذا ما احرجه أمام الرأي العام الاسرائيلي.

هذا وأکد مراسل العالم مقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

واستشهد منفذو العملية إثر اشتباک مسلح مع قوات الاحتلال وهم الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما) من سكان منطقة بيت لحم، وفلسطيني آخر يبلغ من العمر 31 عاماً.