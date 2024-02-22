تصعيد خارج غزة في المواجهة الفلسطينية مع الاحتلال

العالم - فلسطين

مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس المحتلة شهدت عملية إطلاق نار نوعيةً نفذها فلسطينيان بأسلحة أوتوماتيكية من نوع إم سكستين قرب حاجز عسكري أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمستوطنين بينهم حالتهم خطرة، وعلى الفور انتشرت شرطة الاحتلال في محيط مكان تنفيذ العملية ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة التي وقع فيها الهجوم وأغلقت محاور الطرق هناك. وتأتي العملية بعد أيام قليلة على عملية أخرى نفذت في مستوطنة كريات ملاخي شرق أسدود وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتىً فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون في قلقيلية شمالي الضفة إثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

هذا وتجددت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس إثر اقتحامها للمخيم، إذ استهدف المقاومون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابات برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم.

إلى ذلك خاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات ضاريةً مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية على أطراف مخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصحافيين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية، ودمرت دوار الشهداء في المخيم بشكل تام، واعتقلت شاباً من المخيم. وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الفوار، جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين في بلدة يطا. واعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في بلدة العيساوية شمال مدينة القدس المحتلة. وفي رام الله تم اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لحي أم الشرايط بمدينة البيرة.