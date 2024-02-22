في حب غزة.. بائع برتقال مصري يخطف قلوب الملايين

العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على تفاعل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو انتشر خلال الأيام الماضية لبائع برتقال مصري وهو يلقي بثمار البرتقال لشاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة.

حبات من البرتقال وابتسامة ممزوجه بالاصرار وحبا للخير امتلكها العم ربيع بائع البرتقال المصري الذي اصبح بين ليلة وضحاها اشهر من "نار على علم".

حيث ان ظهوره في مقطع فيديو لدقائق قليلة في مشهد عفوي رمى فيه حبات من البرتقال على شاحنات مساعدات لمدينة غزة صدف مرورها أمام بسطته المتواضعة جعلت العم ربيع حديث المنصات الرقمية، حيث اثارت عفويته اعجاب وتقدير رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج الفارسي فتحول الى ترند حصد ملايين المشاهدات والتعليقات على عفويته على حبه ودعمه لغزة المحاصرةعلى قدر استطاعته.

المشهد الذي تم تداوله في منصات التواصل عربيا بصورة كبيرة، جعل "عم ربيع" الذي يعود أصله للصعيد جنوب مصر، "بطلا"، خسر بالمعيار التجاري حبات من البرتقال، لكنه ربح دعوات وإشادات الملايين بموقفه الداعم لغزة التي تواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وهذه بعض التعليقات التي اتت على شكل مقاطع فيديو عبر منصات"تيك توك"وكان هذا الفيديو الأكثر تداولا وعلّق أحدهم "حقك يا بياع البرتقال يللي ميزانك حلال بملامحك طيبتك شهامتك.. دول احلى من البرتقال.. مصر مش ممكن تضيع لو كنا راح نبقى ربيع.. والمعدن الطيب سريع في كشف حقيقة الابطال تسلم ايدك وبرتقالة شرفت عمك وشرفت خالك.. الروح يا شيخ وهنيالك ما فيش كلمه تكفيك يا خال".

كما وردت تعليقات وتغريدات على منصة إكس قال فيها:" ربحت البيع ان شاء الله يا تاجر البرتقال اللهم اطعمه من ثمار الجنة"، كما غرد غرد ميدو الهواري قائلا :"بائع البرتقال كان يرسل قلبه مع الشاحنة لم يكن يلقي تبرعا.. يعلم يقينا ان الطريق سيسقطه من ظهر الشاحنة انما كان يقذف بروحه ودول هو بدل البرتقال".

كما تطرق البرنامج الى حملة:"لا معبر مع العدو، اغلقوا جسر العار، اغلقوا خط إمداد الصهاينة وتحركوا اوقفوا دعم الكيان واوقفوا الجسر البري"، تحت هذه البوستات كانت الدعوات لحملة الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات دول الخليج الفارسي لرفض جسر العار البري الذي يدعم الكيان الصهيوني تحت وسم هاشتاغ" اوقفوا الجسر البري"، والتعليق الاول كان على منصة اكس للمعارض البحريني البارز ابراهيم شريف قائلا:" قصة حقيقية ترويها الصحف الصهيونية وتفاخر بها بها شركات الشحن الاسرائيلية تمكن الكيان المحتل من الالتفاف على الحصار المفروض على مضيق باب المندب وتوفر للعدو عشرات الملايين وثلاثة الى اربعة اسابيع من زمن الشحن، من العار ان تستقبل موانئ الخليج في البحرين والامارات البضائع القادمة من الهند والصين والشرق لشحنها عبر السعودية والاردن الى ميناء حيفا المحتل".

كم استعراض البرنامج مقطع فيديو لوزيرة النقل الاسرائيلية وهي تتحدث عن المسار البديل بعد ان اغلق اليمن البحر الاحمر امام الكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...