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المنتخب الوطني الإيراني لكرة السلة يتغلب على نظيره القطري

المنتخب الوطني الإيراني لكرة السلة يتغلب على نظيره القطري
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

حقق المنتخب الإيراني لكرة السلة فوزا مهما على المنتخب القطري في المباراة التي أقيمت في صالة محمد مشحون بمجمع آزادي ضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية لكرة السلة للرجال، والتي تستضيفها السعودية العام المقبل 2025.

العالم - إيران

وخاض المنتخب الإيراني لكرة السلة للرجال مباراة مهمة أمام نظيره المنتخب القطري وانتهى اللقاء بفارق نقطتين وفاز المنتخب الإيراني على المنتخب القطري بنتيجة 76- 74.

ووضعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة، المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كل من منتخبات إيران، والهند، وكازاخستان و قطر.

يذكر أن نهائيات البطولة الآسيوية لكرة السلة للرجال تقام كل أربع سنوات، واستضافت إندونيسيا النسخة الأخيرة وفاز بلقبهامنتخب أستراليا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب لبنان في المباراة النهائية بنتيجة 75- 73.

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