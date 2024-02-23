المنتخب الوطني الإيراني لكرة السلة يتغلب على نظيره القطري

العالم - إيران

وخاض المنتخب الإيراني لكرة السلة للرجال مباراة مهمة أمام نظيره المنتخب القطري وانتهى اللقاء بفارق نقطتين وفاز المنتخب الإيراني على المنتخب القطري بنتيجة 76- 74.

ووضعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة، المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كل من منتخبات إيران، والهند، وكازاخستان و قطر.

يذكر أن نهائيات البطولة الآسيوية لكرة السلة للرجال تقام كل أربع سنوات، واستضافت إندونيسيا النسخة الأخيرة وفاز بلقبهامنتخب أستراليا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب لبنان في المباراة النهائية بنتيجة 75- 73.