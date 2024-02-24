شاهد/ مسلم أمريكي يحذر من شراء الطعام من ماكدونالدز: إنه يمثل الصهيونية

العالم-السعودية

ويقول هذا المسلم مخاطبا هولاء المشترين، "هذا المكان لايزال يمثل الصهيونية.. احذروا لا تدعوا هذا يخدعكم، هناك أماكن اخري لتناول الطعام".



هذا وكشفت منشورات على موقع X أن إعلان فرع ماكدونالدز الإسرائيلي العملاق عن وجبات مجانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تبرعات مضادة من فروع عربية تابعة للسلسلة للقضية الفلسطينية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ141 على التوالي، وسط استمرار القصف العنيف على مختلف أنحاء القطاع، وخاصة في مدينتي رفح ودير البلح، في وقت ما زال نحو نصف مليون فلسطيني شمال غزة يعانون المجاعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة بآخر إحصائياتها ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 29.514 شهيداً و69.616 مصاباً، في حين أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تعتقل العشرات من كوادر وطواقم مجمع ناصر الطبي.