القاهرة تكشف حقيقة اختراق طيران إسرائيلي للأجواء المصرية

العالم - مصر

ونفى المصدر الأمني، السبت، مزاعم حول اختراق طيران الاحتلال الإسرائيلي للمجال الجوي المصري، وذلك في سياق تصاعد التوتر على الحدود المصرية مع رفح الفلسطينية وتحذيرات من احتمالية اجتياح إسرائيلي للمنطقة.



وأكد المصدر ، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريح نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن التقارير التي تحدثت عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طائرات عسكرية إسرائيلية هي "كاذبة ولا أساس لها".

ولم يقدم المصدر توضيحا حول مصدر هذه التقارير.



يأتي هذا في سياق تصاعد التوتر بين مصر وكيان الاحتلال بسبب تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تشير إلى نية البدء بعمليات عسكرية على الحدود والسيطرة على "محور فيلادلفيا"، الذي رفضته القاهرة بشدة.