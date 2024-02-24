شاهد.. من لم يمت بالقصف يموت من الجوع في قطاع غزة

العالم - مراسون

نتجاوز اليوم 140 على العدوان المتواصل على قطاع غزة، لكن مع استمرار هذا العدوان تستمر سياسة التجويع لمنطقة شمال قطاع غزة حيث يتظاهر الان عشرات الفلسطينيون هنا وفي مناطق اخرى، هؤلاء الرجال والاطفال تجمعوا فقط ليوصلوا رسالة واحدة للعالم انهم يرفضون سياسة التجويع.الاطفال يحملون الاواني والملاعق لعلهم ينقذوا ما يمكن انقاذه و يوقظوا ضمائر العالم التي اصبحت نائمة وهي ترى الاطفال جوعى في شمال قطاع غزة وهم اتوا اليوم لانهم يرفضون الجوع والتجويع بحق الاطفال والرضع والنساء.

وهي رسالة واضحة جدا من هولاء جميعا من لم يمت بالحرب والقتل المباشر يموت بالجوع، وهذه المستشفى التي كان من المفترض ان تداوي هؤلاء الجوعى الذي يشعرون بامراض الدنيا هي ايضا تخرج عن الخدمة. ورسالتهم فقط نريد دقيق ونريد رغيف الخبز.

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