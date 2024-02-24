مسؤول : رئیسي يشارك في اجتماع رؤساء منتدى الدول المصدرة للغاز

العالم - ايران

واوضح "أحمد أسد زاده" في تصريح له اليوم السبت، أن رئيس الجمهوریة "السيد رئيسي" سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز، باستضافة الجزائر؛ حيث سيلقي كلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضا، ان "بيان مواقف إيران بشأن استراتيجيات وسياسات الجمعية لحماية المصالح الجماعية للأعضاء، وتعزيز التعاون ومشاركة الأعضاء في تطوير الغاز الطبيعي، ودور هذا الوقود النظيف في توفير أمن الطاقة و وضرورة تطوير الاستثمار في صناعة الغاز والاجتماعات الثنائية من اهم البرامج الرئيسية لزيارة رئيس الجمهوریة في هذا الاجتماع".

وأضاف مساعد وزير النفط : إن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للمشاركة في مناقشات بناءة وتبادل وجهات نظر الأعضاء حول التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.