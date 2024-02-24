بالفيديو.. شاب فلسطيني يروي حربا من نوع آخر في شمال غزه

العالم - فلسطين

ويروي هذا الشاب وهو من سكان مدينة غزة في هذا المقطع معاناته مع حرب التجويع التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في إطار سياسة لابادة الجماعية المستمرة لمدة 141 يوم.

ميدانيا.. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 41 بعد المئة ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث شنت عددا كبيرا من الغارات الجوية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



وقالت وزارة الصحة إن قوات العدوان ارتكبت ثمان مجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 92 شهيدا وعشرات الجرحى، مضيفة أن عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 29 ألفا و600 شهيد وأكثر من 69 ألفا وسبعمئة جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي.