القسام تقنص جنود الاحتلال بـندقية "الغول".. ما هي مواصفاتها؟

العالم - فلسطين

واعلنت كتائب الشهيد عز الدين القـسـام مساء اليوم السبت ان مجاهديها قاموا بقنص ضابطا صهيونيا ببندقية "الغول" جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

كما دمر مجاهدوا القسام اليوم السبت ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

ودأبت كتائب الشهيد عز الدين القسام، على تخليد أسماء قادتها العظام في ذاكرة النضال الفلسطيني الممتد منذ عقود، إذ شكلت تضحياتهم وإسهاماتهم الكبيرة علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الكيان المحتل، ونقلت المشروع الجهادي في فلسطين نقلة نوعية، تجاه ابتكار وإنتاج أدوات وقدرات عسكرية جديدة للمقاومة في مواجهة الاحتلال المدعوم من كل قوى الشر في العالم.

وقد برز اسم "الغول" منذ الأيام الأولى للعدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، بعدما أعلنت كتائب القسام تنفيذ عدة عمليات قنص استهدفت ضباط وجنود الاحتلال في مختلف محاور التوغل في قطاع غزة ببندقية "الغول" القسامية، إذ أبدى قناصو القسام مهارة عالية ودقة متناهية في حصد رؤوسهم، وإسقاطهم صرعى في مختلف ساحات الاشتباك بقطاع غزة.

* مواصفات بندقية الغول

تتميز بندقية "الغول" بتأثيرها الفعّال ومداها البعيد وإصابتها الدقيقة، إذ يصل مداها القاتل إلى حوالي 1500م، وتستخدم ذخيرة من عيار 12.7 ملم، ويبلغ طولها حوالي متر ونصف المتر، وتعد من بنادق القنص المتقدمة في العالم من حيث المدى القاتل وعيار الذخيرة المستخدمة، مقارنة بغيرها من بنادق القنص العالمية، كبندقية "دراغونوف" الروسية من عيار 7.62 ملم بمدى قاتل 1200م، وبندقية القنص النمساوية "شتاير" من عيار 12.7 ملم بمدى قاتل 1500م.

وقد أثبتت البندقية قدرات كبيرة وفعالية عالية، وأثارت ردود أفعال واسعة على مدار الأسابيع الماضية، بعد توالي البلاغات العسكرية التي نشرتها كتائب القسام ووثقتها عدسات الإعلام العسكري، حول استخدامها من قبل قناصي القسام بحرفية عالية ضد ضباط وجنود الاحتلال.

وسميت بندقية الغول تيمننا بالقيادي الشهيد المهندس عدنان الغول، وكشفت كتائب القسام عن بندقية القنص "الغول" لأول مرة؛ خلال معركة "العصف المأكول" عام 2014 التي استمرت لـ51 يوماً بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة، وذلك بعد أن نفّذ قناصو القسام عدة عمليات قنص دقيقة وناجحة لعدد من جنود الاحتلال من مسافات بعيدة، حيث أظهرت المقاطع المصورة عمليات قنص الجنود خلال التوغل البري في قطاع غزة.

هذا و دمرت القسام اليوم السبت ايضا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم.