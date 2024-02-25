عبداللهيان: كل صوت في الانتخابات يعني رفع راية ايران عالية على الساحة الدولية

العالم - ايران

وكتب أمير عبداللهيان في منشور له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X في هذا الصدد مساء السبت: اقدم خالص تهانيّ للشعب الايراني الابي بمناسبة ميلاد بقية الله الاعظم (عج).

واضاف: كلنا معاً من أجل رفعة إيران العزيزة.

وقال: إن الادلاء بكل صوت في الانتخابات المرتقبة يعني رفع راية جمهورية إيران الإسلامية الزاخرة بالفخر على الساحة الدولية اكثر فاكثر.

وختم: أتمنى كل التوفيق لجميع الإيرانيين الأعزاء في كافة أنحاء العالم.

يذكر ان انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الاسلامي والدورة 6 لمجلس خبراء القيادة ستجري بالتزامن معا في البلاد يوم الجمعة 1 اذار/مارس.