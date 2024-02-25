"وقفة غضب" أردنية رفضا للجسر البري الرابط بكيان الاحتلال

العالم - مراسلون

بالدعاء والمناجاة بدء الأردنيين اليوم وقفتهم التضامنية لمساندة الفلسطينين في غزة في ظل الحرب المستعرة التي يشهدها القطاع، مطالبين الحكومات العربية باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان المستمر وضرورة ادخال المساعدات الإغاثية والإنسانية تحديداً إلى شمال غزة.

ونددى المشاركون بالوقفة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي من اغتصاب وتنكيل وتجويع التي يتم ارتكابها بغزة على مرأى العالم اجمع والمنظمات الحقوقية والإنسانية دون ان تحرك اي ساكن.

ويرى الأردنيون ان إغلاق الجسر البري والغاء معاهدة السلام وتجميد جميع الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال الاسرائيلي هي ورقة ضغط بيد الحكومة الأردنية يجب استخدامها لوقف الحرب على غزة.

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