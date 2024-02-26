فيديو/ضابط أمريكي يحرق نفسه أمام سفارة الإحتلال بواشنطن والسبب؟

العالم- فلسطين المحتلة

وقال فيتو ماجيولو، المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالمدينة، إن ضباط وكالة الخدمة السرية الأمريكية أخمدوا الحريق خارج السفارة، في شمال غرب واشنطن، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر. وتم نقل الرجل إلى مستشفى قريب مصابا بجروح تهدد حياته ولا يزال في حالة حرجة.

ويبدو أن الرجل قام بتصوير الاحتجاج وبثه مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي Twitch.

وأظهر مقطع الفيديو رجلاً يسير باتجاه السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقال الرجل في مقطع الفيديو: "لن أكون متواطئاً بعد الآن في الإبادة الجماعية". "أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي شديد."

ووقف الرجل أمام بوابات السفارة، ووضع هاتفه جانباً ليصور وهو يغمر نفسه بسائل شفاف من زجاجة معدنية. ثم أشعل النار في نفسه وهو يصرخ "فلسطين حرة" حتى سقط على الأرض.

وتمت إزالة الفيديو بعد ظهر يوم الأحد واستبداله برسالة تفيد بأن القناة انتهكت إرشادات Twitch. وكان هذا هو الفيديو الوحيد الذي تم نشره على الحساب، الذي كان يحمل العلم الفلسطيني كصورة رئيسية له.

وفي الفيديو، كان الرجل يرتدي الزي العسكري ويعرف عن نفسه بأنه ضابط في القوات الجوية الأمريكية.

ويتطابق الاسم الذي استخدمه في الفيديو مع ملف شخصي على LinkedIn لضابط في القوات الجوية في الخدمة الفعلية ومقره في تكساس.