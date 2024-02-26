شاهد بالفيديو.. المقاومة الإسلامية تدك مواقع وانتشار جيش العدو

العالم - لبنان

يأتي ذلك، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وقد نفّذت المقاومة الإسلامية العمليات المدرجة أدناه وضمن الترتيب الزمني:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:05 استهداف تجمّع لجنود العدو في محيط ثكنة راميم (هونين) بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 11:15 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخَي فلق 1 وتحقيق إصابة مباشرة.

3-الساعة 14:00 استهداف مرابض مدفعية العدو وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة.

4- الساعة 16:35 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.

5- الساعة 16:50 استهداف مبنيَين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.

6- الساعة 19:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.