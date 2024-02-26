مظاهرات حاشدة في اسطنبول للمطالبة بوقف العدوان وحرب التجويع ضد غزة

العالم _ مراسلون



وقال أحد المشاركين في المظاهرة رضوان كايا لقناة العالم: جئنا هنا لنؤكد أننا مع غزة.. الناس في غزة يعانون من القتل والجوع وقلة الطعام. يجب على الجميع أن يتحرك لوقف الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة ويجب أن تحدث تحركات على المستويات الشعبية والرسمية من أجل وقف إطلاق النار.

واصل المتظاهرون مطالبهم وصرخاتهم بشأن قطع الامدادات للكيان الغاصب وقطع كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الاحتلال، اضافة الى كسر حصار غزة وامداد اهلها بالغذاء والدواء وكل مايلزمهم، وصولاً لتحرك اسلامي يوقف الحرب ويلجم الاحتلال.

وقال احد المواطنين محمد أصلان: ما يحدث في غزة من قتل ودمار هو بدعم أمريكي للعدو الصهيوني.. لذلك يجب أت تكون هناك وقفات رسمية في وجه هذا العدو .. ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات مستمرة لمقاطعته ووقف التعامل معه على جميع المستويات السياسية والرسمية والاقتصادية بالإضافة إلى ملاحقته دولياً.

وقال مواطن آخر محمد علي: الجرائم في قطاع غزة مستمرة منذ شهور .. ولا نجدُ من يحرك ساكناً بل بالعكس .. لذلك المطلوب من الجميع استمرار الفعاليات والمظاهرات الشعبية والرسمية من أجل دعم قطاع غزة بالغذاء والدواء .. لأن الأطفال في غزة يموتون من الجوع وتنتشر بينهم الأمراض والأوبئة .

وتشهد تركيا منذ السابع من أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية حاشدة ووقفات احتجاجية ضد عدوان الاحتلال على قطاع غزة اضافة الى مطالبات مستمرة بمقاطعة السياسية والاقتصادية للاحتلال الاسلائيلي ومصالحه.

تواصل الشعوب الاسلامية تحركاتها الضاغطة من اجل وقف الحرب وحرب التجويع الدائرة في غزة ، وهي تحركات يأمل المشاركون بها أن تشكل ضغطا على حكومات بلادهم من اجل تحركات جادة لانقاذ اهل غزة من بطش الاحتلال.