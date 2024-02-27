ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7270 منذ 7 اكتوبر

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الخليل أن حملة اعتقالات شملت عموم الضفة منذ ليلة امس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا الليلة الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين الى 7270.

وأضاف ان جيش الاحتلال كعادته اقتحم مناطق كثيرة في بيت لحم والخليل والسهلة وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت مواطن فلسطيني.

وأكد مراسل العالم ان جيش الاحتلال اقتحم المكتب القانوني التابع للجنة اعمار الخليل في البلدة القديمة بجوار الحرم الابراهيمي وقام بتفتيش المكان.

وأوضح ان لجنة اعمار الخليل هي لجنة تتابع الامور القانونية وتقوم بترميم البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف وهي مؤسسة مستهدفة منذ سنوات طويلة.

وأشار الى ان جيش الاحتلال يغلق المداخل الرئيسية في جنوب الضفة الغربية ويركز على مدينة الخليل بشكل اكبر ويسمح للمواطنين بالتنقل عبر المدخل الشمالي فقط.

يذكر انه استشهد 3 شبان برصاص الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.

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