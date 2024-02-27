كنعاني: صرخات الطيار بوشنيل هي الصوت العالي للضمائر الحيّة في امريكا

العالم - ايران

وتعليقا على قيام الطيار الأمريكي بإضرام النار في نفسه احتجاجا على الجرائم الصهيونية المستمرة في غزة، كتب كنعاني على حسابه الشخصي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس":" إن قيام آرون بوشنل، وهو ضابط في سلاح الجو الأمريكي بالتضحية بنفسه، احتجاجا على جرائم الصهاينة المستمرة في غزة، أظهر مدى خجل الضمائر الحيّة في امريكا من دعم حكومة هذا البلد في الإبادة الجماعية الفلسطينية.

واضاف كنعاني : صرخات بوشنيل هي الصوت العالي للضمائر الحيّة في الولايات المتحدة الامريكية ضد مشاركة الحكومة في إبادة الفلسطينيين.

ويذكر بأن "آرون بوشنيل" الذي يبلغ 25 عاما هو ضابط في سلاح الجو الأمريكي، قد توجه نحو سفارة كيان الاحتلال في واشنطن وأضرم النار في نفسه تنديدا بالابادة الجماعية في غزة وتواطؤ الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني في الجرائم والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنيل: "سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

وعند اضرامه النار بنفسه اخذ يصرخ مرارا الحرية لفلسطين و لن أكون شريكا في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.